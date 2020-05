Benfica beneficiou mais com esta paragem, Rui Vitória à Antena 1

No que diz respeito à pressão, FC Porto e Benfica já estão habituados a conviver com isso, salienta o atual técnico do Al Nassr.



O treinador português e campeão nacional ao serviço do Benfica considera que os "encarnados" beneficiaram mais com esta paragem de dois meses face à situação de pandemia de covid-19.Rui Vitória explica porquê.A norte, no FC Porto, Ivan Marcano era um jogador influente em termos defensivos, mas lesionou-se e estará no mínimo 3 meses parado. Um facto que Rui Vitória desvaloriza, perante as opções que existem no plantel às ordens de Sérgio Conceição.Nesta entrevista conduzida pelo jornalista Paulo Sérgio, da Antena 1, Rui Vitória salienta a luta cerrada pelo título que - antevê - deverá existir até ao fim da Liga, entre Benfica e FC Porto.Haverá um factor decisivo, neste tempo estranho para todos.