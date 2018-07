Benfica estreia-se em 2018/19 frente a equipa sérvia

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Jul, 2018, 08:40 / atualizado em 10 Jul, 2018, 08:40 | Futebol Nacional

A equipa encarnada iniciou na segunda-feira a segunda fase da preparação para a nova época, com um estágio de cinco dias em Tróia.



A pensar nas eliminatórias preliminares da “Champions”, o treinador Rui Vitória começará a fazer os primeiros testes e a primeira triagem ao plantel de forma encurtá-lo.



Ao final da tarde haverá jogo, às 19h00, no Estádio do Bonfim, diante do Napredak, da Sérvia, na partida que abre o torneio sadino.



O primeiro treino da semana teve uma novidade com a inclusão de Samaris que tinha sido autorizado a chegar mais tarde. Para o lugar “6” no “onze” o futebolista grego tem agora a concorrência de Fejsa e Alfa Semedo.