Benfica - FC Porto na 3.ª jornada, Sporting e FC Porto só se defrontam em 2020

O segundo clássico da próxima época terá lugar apenas em 2020. Será no primeiro fim-de-semana do próximo ano, entre Sporting e o FC Porto, a 5 de janeiro.







Nos jogos dos "grandes", assinale-se que o confronto entre Benfica e Sporting fecha as duas voltas, ou seja, na Luz irá terminar a época 19/20.





Assim, os dois primeiros classificados de 2018/19 vão defrontar-se ainda no verão, depois de uma primeira jornada, marcada para 11 de agosto, em que o campeão da I Liga, o Benfica, se estreia ao receber o vencedor do segundo escalão, o Paços de Ferreira.



O FC Porto estreia-se em casa de outra equipa promovida, o Gil Vicente, enquanto o Sporting terá como primeiro desafio em 2019/20 uma deslocação a casa do Marítimo, sendo que `leões` e `dragões` protagonizam o próximo jogo `grande` da primeira volta, em Alvalade, na 15.ª ronda, para já marcada para 5 de janeiro.



Na 17.ª jornada, os `verdes e brancos` recebem o rival lisboeta Benfica, num dérbi marcado para 18 de janeiro, sendo que a segunda volta terá de ser, necessariamente, um `espelho` da primeira.







Antes do sorteio dos calendários da I e II Liga, bem como da primeira fase da Taça da Liga, foram o conhecidos os vencedores dos prémios para os melhores da época passada.