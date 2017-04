Brahimi castigado com dois jogos de suspensão

RTP 18 Abr, 2017, 18:31 / atualizado em 18 Abr, 2017, 18:55 | Futebol Nacional

Yacine Brahimi vai falhar os próximos dois encontros do calendário do FC Porto, no Estádio do Dragão frente ao Feirense e fora com o Desportivo de Chaves.



Brahimi foi ainda multado em 765 euros. O extremo portista já tinha sido substituído e foi expulso quando se encontrava no banco de suplentes.



Ainda de acordo com o CD da FPF, Luís Gonçalves, diretor-geral da SAD dos dragões e expulso depois do fim do encontro em Braga, foi suspenso por 30 dias.