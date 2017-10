Brahimi distinguido pelo FC Porto com o Dragão de Ouro

Mário Aleixo - RTP 25 Out, 2017, 08:49 / atualizado em 25 Out, 2017, 08:49 | Futebol Nacional

O FC Porto distingue os melhores do último ano e o internacional argelino recebe o prémio mais cobiçado o de melhor futebolista 2017. Ao todo vão ser entregues 15 dragões de ouro com destaque também para o atleta do ano.



Eis a lista completa dos atletas distinguidos:



Atleta do Ano: Raúl Alarcón (Ciclismo)



Futebolista do Ano: Brahimi



Jovem Atleta do Ano: Diogo Dalot (Futebol)



Treinador do Ano: Guillem Cabestany (Hóquei em patins)



Atleta de Alta Competição do Ano: Hélder Nunes (Hóquei em patins)



Atleta Amador do Ano: Daniel Sánchez (Bilhar)



Atleta Revelação do Ano: Wenderson Galeno (Futebol)



Dirigente do Ano: Eurico Pinto e Alípio Jorge Fernandes (ex aequo)



Funcionário do Ano: Francisco J. Marques



Sócio do Ano: Artur Santos Silva



Projecto do Ano: App FC Porto



Parceiro: Banco Carregosa



Casa do FC Porto Nacional: Póvoa de Lanhoso



Casa do FC Porto Internacional: Bruxelas (Bélgica)



Carreira: José Mário



Recordação: Américo Lopes



A cerimónia de entrega dos Dragões de Ouro terá transmissão em direto no Porto Canal e inclui a pré-gala, a cerimónia em si e o pós-gala.