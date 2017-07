Bruno de Carvalho enfrenta Octávio Machado

Mário Aleixo - RTP 21 Jul, 2017, 07:34 / atualizado em 21 Jul, 2017, 07:35 | Futebol Nacional

Em entrevista à Sporting TV, o líder leonino considerou que as palavras do ex-dirigente à CMTV, nas quais este expressou o seu desagrado pela forma como saiu do Sporting, vieram na "pior altura possível", acusando-o ainda de possuir uma "necessidade de protagonismo" e de não ter "senso nenhum" no seu discurso.



"Não é público por exemplo que o Octávio foi a terceira escolha". Sem deixar de agradecer o trabalho desenvolvido pelo antigo diretor no clube, Bruno de Carvalho lamentou, porém, esta recente entrevista. Ainda assim, o presidente dos "leões" assegurou que o Sporting vai continuar a defender o ex-dirigente nos processos ainda em curso nas instâncias disciplinares.



A entrevista ao canal de televisão do clube assinalou também o fim do castigo de 113 dias que foi aplicado a Bruno de Carvalho, tendo o presidente do Sporting realçado que "o pior castigo de sempre desde o caso Apito Dourado" serviu para lhe confirmar que "há ainda muito para mudar" no futebol português.



"Não me deixo condicionar pelas estruturas do futebol, deixo-me condicionar pela minha família e pela lei. O Vítor Pereira (ex-presidente do Conselho de Arbitragem) não deixará saudades nenhumas ao futebol português. Voltei a dizê-lo. Se isto dá direito ao pior castigo de sempre, estamos a atravessar um período de loucura", frisou.



Paralelamente, Bruno de Carvalho reiterou a sua indignação por não haver uma decisão final sobre o caso do túnel de Alvalade, no qual protagonizou na última época um desentendimento com o seu homólogo do Arouca, Carlos Pinho, prometendo uma reação nos tribunais.



"Há nove meses que tenho o estigma de ter cuspido em alguém e isso, só por si, já é um castigo. Dizem que algo saiu da minha boca na sequência de um encontrão do presidente do Arouca. Se sai de um encontrão, é involuntário. Isto vai ter consequências, inclusive com pedidos de indemnização que eu vou fazer a toda a gente que me deixou com este estigma", avançou.



Líder leonino ameaça



Questionado se os processos em que é visado demonstram um suposto poder do Benfica sobre as estruturas do futebol português, o líder do Sporting comentou a perceção de "um poder avassalador" do rival, mas garantiu que esta temporada haverá novidades em vários casos a envolver o emblema da Luz.



"Foi o Gilberto Madaíl, um ex-presidente da FPF, a dizer que todas estas revelações são mais graves do que o Apito Dourado. Não vou deixar que as pessoas se desfoquem. Vamos ter uma época desportivamente interessante, mas também com o vídeo-árbitro, o caso dos mails, dos vouchers e dos sms. Tudo isso vai mexer", referiu.



Já sobre a nova época, Bruno de Carvalho alertou para a necessidade de os leões "fazerem muito mais" do que na última e apontou os objetivos para a "conquista de títulos" pela equipa orientada pelo técnico Jorge Jesus, admitindo ainda que o "plantel está 99 por cento fechado", apesar de poderem registar-se saídas perante "propostas irrecusáveis".