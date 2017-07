Casillas fica no FC Porto mais uma época

Mário Aleixo - RTP 06 Jul, 2017, 10:43 / atualizado em 06 Jul, 2017, 11:07 | Futebol Nacional

“Muito contente por ficar mais uma temporada com o FC Porto. Muita ambição com os desafios que temos pela frente”, escreveu, no Twitter, o guarda-redes espanhol de 36 anos.





Muy contento por seguir una temporada más con @FCPorto ! Mucha ilusión ante los retos que se presentan! 🔵⚪️ 🐉 🤝 pic.twitter.com/JZ8l5gHEXd — Iker Casillas (@IkerCasillas) 6 de julho de 2017

O mesmo anúncio foi feito pelo futebolista através do Instagram."Então... Seguiremos pelo Porto por mais uma temporada", lê-se ainda na mesma mensagem.O texto surge acompanhado de uma fotografia do treino do FC Porto, sendo esta a primeira vez de forma formal que o espanhol assume que cumprirá uma terceira temporada nos “dragões”.O guarda-redes continua à procura do primeiro título no FC Porto.Depois de dois anos a vestir de azul e branco Casillas ainda não festejou nenhum título mas já fez 83 jogos pelo clube.O guarda-redes fez o anúncio da continuidade no FC Porto e as reações começaram a surgir.É uma boa notícia para o universo portista disse na Antena 1, o antigo futebolista Jaime Magalhães.O antigo internacional secundariza a questão salarial do jogador mais caro do plantel.Carlos Padrão defendeu as redes do FC Porto durante duas épocas e diz sobre a continuidade de Casillas que o espanhol já sente o clube e a cidade como poucos e vai ser determinante na liderança do balneário nesta época que se espera seja de viragem.Iker Casillas fica mais esta época no FC Porto.