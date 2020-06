CNID repudia "declarações inaceitáveis" de Bruno Lage sobre jornalistas

A Associação dos Jornalistas de Desporto (CNID) repudiou hoje as "declarações inaceitáveis, de qualquer ponto de vista", do treinador do Benfica, Bruno Lage, após a derrota do Benfica com o Santa Clara (4-3), para a I Liga de futebol.