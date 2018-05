Conselho de Disciplina abre processo ao Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 17 Mai, 2018, 12:13 / atualizado em 17 Mai, 2018, 12:13 | Futebol Nacional

Em comunicado, publicado no site do Conselho de disciplina (CD), o órgão informa que foi instaurado um processo de inquérito por decisão do presidente do Conselho de Disciplina, no âmbito da operação Cashball, em que quatro pessoas foram detidas, entre elas André Geraldes, "team manager" do Sporting.





De acordo com o documento "o processo foi enviado, hoje (quinta-feira), à Comissão de Instrutores da Liga Portuguesa de Futebol Profissional mantendo-se em segredo até ao fim do inquérito".





A Polícia Judiciária (PJ) deteve na última quarta-feira quatro pessoas, incluindo o diretor para o futebol do Sporting, André Geraldes, e efetuou buscas na SAD do Sporting, em Lisboa, por “suspeitas de corrupção ativa”, no âmbito de uma operação denominada ‘Cashball’.





Em comunicado, o Sporting também confirmou a realização de buscas em instalações do clube e indica que dois colaboradores seus foram constituídos arguidos.





A investigação da PJ levou à detenção do “team manager” do clube, André Geraldes, e também de Paulo Silva, suposto intermediário em casos de alegada corrupção em jogos de andebol e de futebol, e de João Gonçalves e Gonçalo Rodrigues, funcionário do clube.