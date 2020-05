Covid-19. André Castro integra a SAD do Leixões

A informação consta de um comunicado publicado na página da SAD no Facebook, voltando desta forma o conselho a ter três elementos, juntando André Castro a Paulo Lopo, presidente, e a Nuno Fernandes, também administrador.Citado pela publicação, André Castro afirmou que a "".André Castro chegou no início da época 2018/19 ao Estádio do Mar, desde logo para assumir a gestão do futebol profissional do Leixões, trabalhando alinhado com Paulo Lopo, tendo depois disso acumulado as funções de diretor desportivo com as de diretor geral.O Leixões terminou a época 2019/20 no nono lugar, com 33 pontos, um final de época antecipado por força da chegada da covid-19 a Portugal que cessou grande parte da atividade económica no país e toda a atividade desportiva.

Quando foi encerrada a época desportiva, em março, faltavam disputar dez jornadas da II Liga.