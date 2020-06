Covid-19. Hugo Miguel e Nuno Almeida os árbitros do reinício da I Liga

O conselho de arbitragem da Federação Portuguesa de Futebol revelou, esta segunda-feira, as equipas de arbitragem para os dois primeiros encontros que marcam o regresso à competição.arbitrará o jogo entre Portimonense e GIl Vicente, agendado para as 19h00 da próxima quarta-feira. Paulo Brás, António Godinho e Miguel Nogueira (4.º árbitro) serão os assistentes do juiz de 43 anos.Mais tarde, às 21h15,é o árbitro escolhido para o encontro entre Famalicão e FC Porto, agendado para quarta-feira, às 21h15 horas,André Campos e Venâncio Tomé serão os árbitros assistentes e David Silva o 4.º árbitro. Na Cidade do Futebol, na função de videoárbitro, estará Luís Ferreira, auxiliado por Nélson Cunha.

Os dois desafios abrem a 25.ª jornada da I Liga.