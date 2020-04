Covid-19: Paços de Ferreira oferece impressoras 3D para produção de viseiras

A ideia nasceu de duas empresas de Paços de Ferreira, uma de comunicação e outra de mobiliário, com o objetivo de "fazer face às necessidades e grande procura destes equipamentos no concelho".



Cada uma delas adquiriu uma impressora 3D e da produção ininterrupta (24 horas) resultam "cerca de 50 viseiras por dia", um número que agora será duplicado com a oferta por parte da equipa de futebol pacense.



"Sempre mantivemos uma relação de grande amizade com o Paços e já contávamos que o desafio que lançámos ao clube para a aquisição de uma impressora fosse aceite, mas ficámos mais surpreendidos pela solidariedade da equipa de duplicar a oferta", disse Sérgio Eiras, proprietário da empresa de comunicação, à agência Lusa.



Este reforço de meios vai permitir construir 100 viseiras diárias e alargar o raio de ação desta equipa de trabalho.



"Em semana e meia, já fizemos mais de 500 viseiras, entretanto oferecidas e entregues a instituições locais, como a cruz vermelha, bombeiros de Paços, câmara municipal ou até a GNR de Amarante. Começámos por ajudar o concelho e agora queremos ver se conseguimos colmatar algumas lacunas nos concelhos vizinhos", acrescentou aquele responsável.



Pedrinho, ‘capitão’ do Paços, explicou à Lusa que "a resposta do grupo não podia ter sido diferente, num momento em que todos são poucos para ajudar".



"Assim que nos foi sugerido o apoio, informei o grupo da caixinha [plantel, equipa técnica, departamento médico, roupeiro, diretor desportivo e secretário técnico] e a resposta foi pronta. Decidimos, depois, em conversa oferecer duas impressoras, porque a saúde está primeiro, num gesto solidário para com quem se dispôs a trabalhar em prol dos outros. É bom ajudar e, se todos o fizerem, melhor ainda", afirmou Pedrinho.



No final da pandemia, as impressoras 3D oferecidas pelo Paços serão doadas a estabelecimentos de ensino de Paços de Ferreira.



A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 96 mil mortos e infetou quase 1,6 milhões de pessoas em 193 países e territórios.



Em Portugal, segundo o balanço feito hoje pela Direção-Geral da Saúde, registaram-se 435 mortos, mais 29 do que na véspera (+6,4%), e 15.472 casos de infeções confirmadas, o que representa um aumento de 1.516 em relação a quarta-feira (+10,9%).