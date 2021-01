Departamentos médicos no futebol reúnem-se para "ponto da situação"

"As nossas Sociedades Desportivas vão reunir-se amanhã (quarta-feira) para novo ponto de situação e avaliação dos procedimentos clínicos em vigor, sempre em conformidade com aquilo que são as diretrizes emanadas das instâncias de saúde pública nacionais", revelou o presidente da Liga Portuguesa de Futebol Profissional, Pedro Proença.

O dirigente recorda que o futebol "mantém todas as precauções no sentido de continuar a ser uma atividade segura, rigorosa e responsável".

"São tomadas todas as medidas para minimizar riscos e garantir que, dentro do possível, todos os profissionais desta indústria prossigam com uma segurança que não é descurada", reforçou.

Portugal registou hoje 291 mortes relacionadas com a covid-19, o maior número de óbitos em 24 horas desde o início da pandemia, e 10.765 casos de infeção com o novo coronavirus, segundo a Direção-Geral da Saúde (DGS).

Desde o início da pandemia, Portugal já registou 11.012 mortes associadas à covid-19 e 653.878 casos de infeção pelo vírus SARS-CoV-2, estando hoje ativos 167.381 casos, menos 3.254 do que na segunda-feira.