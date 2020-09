DGS confirma que realização do Sporting-Gil Vicente está em análise

"Os meus colegas do Gil Vicente e do Sporting estão a fazer tudo para ver se há condições para que o jogo se realize. Se acontecer, será sempre um adiamento do jogo e nunca a paragem da I Liga. Os restantes jogos realizar-se-ão. É um tema complexo, dado o número elevado de infeções nas duas equipas", afirmou a diretora-geral da Saúde, Graça Freitas.



Na conferência de imprensa regular de atualização dos números da covid-19 em Portugal, Graça Freitas lembrou que, "depois de o plano de retoma da época passada" ter sido delineado por DGS, Federação Portuguesa de Futebol (FPF), Liga de clubes e clubes", atualmente "as condições [para realização dos jogos] são avaliadas" pelas autoridades de saúde locais.



"Agora que evoluímos para outro patamar, com atividade desportiva mais alargada, as condições são avaliadas pela autoridade de saúde local. No entanto, quando existirem dúvidas, a autoridade local de saúde pode sempre reunir com a autoridade regional e a regional poderá reunir com a nacional", referiu a responsável pela DGS.



Ainda sobre os potenciais contágios dentro das equipas, Graça Freitas desenvolveu a explicação: "Estamos a falar de surtos. Dentro de uma equipa, que inclui equipa técnica, jogadores e pessoal, vamos ter pessoas divididas em vários grupos: os infetados, que não poderão jogar; outros que estão em isolamento profilático, porque foram contactos de alto risco; e o restante 'staff', que não foi contacto ou contacto de alto risco, continua a fazer a sua vida normal."



Face a uma eventual redução de 14 para 10 dias do período de quarentena a que os elementos das equipas têm de estar sujeitos, como acontece em França e como sugeriu a Liga de clubes, Graça Freitas respondeu de forma abrangente, sem nunca particularizar o futebol.



"Os 10 dias [de isolamento] são mais ou menos consensuais para as pessoas que foram positivas. Nesse periodo, é mais fácil seguirmos o percurso de alguém que testou positivo, do que o de uma pessoa que apenas é contacto com um positivo, que pode estar assintomática e que pode dar positivo ou negativo. Mesmo os franceses encurtaram esse periodo para sete dias em relação aos doentes. Já nos contactos dos doentes, testam ao sétimo dia, mas, se for negativo, só libertam a pessoa do isolamento ao 10.º dia", explicou.



Desta forma, a "DGS e os seus peritos de infecciologia estão a observar os dias que passam entre o eventual contágio e o fim, para perceber se é possível encurtar o periodo de quarentena", disse Graça Freitas, deixando uma certeza: "São decisões complexas e temos de tomá-las em segurança."



