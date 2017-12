Escola encerra mais cedo em dia de Benfica-Sporting por "questões de segurança"

Foto: Pedro A. Pina - RTP 30 Dez, 2017, 13:53 | Futebol Nacional

Numa informação colocada na escola, a direção daquele estabelecimento de ensino refere que decidiu, por "questões de segurança dos alunos", terminar as aulas às 15:45 na sequência de um comunicado da PSP que alerta para "o risco elevado" do jogo, "que motiva deslocações em massa de adeptos e fortes condicionamentos de trânsito".



Numa resposta enviada à agência Lusa, a PSP indica não ter qualquer conhecimento da decisão da Escola Básica Delfim Santos, avançando que "não requereu", nem "considera necessário", o encerramento de qualquer estabelecimento de ensino por causa" do jogo de futebol entre o Benfica e o Sporting.



A Polícia de Segurança Pública adianta que, através da Escola Segura, contactou as escolas nas freguesias do Lumiar, Carnide e São Domingos de Benfica, as que considera serem as mais afetadas em relação ao estacionamento e recolha de alunos após o fim das aulas.



A PSP refere que vai também alargar a sensibilização junto dos comerciantes da zona.



O Comando Metropolitano de Lisboa da PSP sublinha igualmente que estão previstos encerramentos temporários ao trânsito de algumas artérias, nomeadamente aquelas por onde vão passar os adeptos do Sporting Clube de Portugal que se deslocam acompanhados pela PSP.



No entanto, as ruas da Escola Básica Delfim Santos (ruas Maestro Frederico de Freitas e João de Freitas Branco) não vão ser encerradas temporariamente, mas devido à proximidade podem existir constrangimentos de trânsito.



Questionada sobre as medidas de segurança para o jogo, a PSP refere que são "em tudo semelhantes às que têm sido implementadas em todos os outros eventos deste tipo, com um dispositivo policial reforçado e controlo rigoroso do acesso ao recinto desportivo".



O jogo de futebol entre o Benfica e o Sporting realiza-se às 21:30, da próxima quarta-feira, no Estádio do Sport Lisboa Benfica, coincidindo este 'derby' com o primeiro dia de aulas do segundo período letivo.



A agência Lusa contactou o diretor do Agrupamento de Escolas das Laranjeiras, da qual a Escola Básica Delfim Santos faz parte, mas tal não foi possível.