FC Porto conquista Supertaça pela 21.ª vez

Lusa Comentários 04 Ago, 2018, 22:56 / atualizado em 04 Ago, 2018, 22:57 | Futebol Nacional

Um golo do brasileiro Falcão, aos 14 minutos, adiantou a equipa das Aves, detentora da Taça de Portugal, mas os `dragões` não demoraram a reagir e igualaram aos 25, por intermédio do argelino Brahimi.

Na etapa complementar, o campeão nacional completou a reviravolta no marcador, primeiro com um golo do defesa uruguaio Maxi Pereira, aos 67, e depois através de um tento do extremo mexicano Corona, aos 84.