FC Porto empresta Nakajima ao Al Ain

Nakajima, de 26 anos, chegou na última temporada ao FC Porto, que pagou 12 milhões de euros por 50% do passe ao Al-Duhail, do Qatar.

O internacional japonês chegou à Europa através do Portimonense, no qual atuou durante uma temporada e meia (2017/18 e metade de 2018/19), mudando-se então para o Al-Duhail.

Antes de viajar para a Europa, Nakajima jogou no Tokyo Verdy, no Kataller Toyama e no FC Tokyo.

No FC Porto, o japonês fez 37 jogos em temporada e meia e marcou um golo, chegando a estar afastado da equipa em 2019/20, após a retoma na sequência da paragem dos campeonatos, devido à covid-19.