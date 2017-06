FC Porto entregou documentos na Judiciária

Mário Aleixo - RTP 23 Jun, 2017, 12:15 / atualizado em 23 Jun, 2017, 12:27 | Futebol Nacional

Em nota publicada no seu site oficial, o clube azul e branco afirmou que entregou documentação disponível à Polícia Judiciária, no que diz respeito ao "caso dos emails".



Eis o comunicado na íntegra:



"O FC Porto informa que, através do seu Diretor de Informação e Comunicação, satisfez o pedido da Unidade Nacional de Combate à Corrupção da Polícia Judiciária e entregou-lhe toda a documentação disponível em suportes originais do denominado dossiê e-mails de e para o SL Benfica".



O diretor de comunicação do FC Porto, Francisco J. Marques, revelou na quarta-feira a alegada partilha de mensagens de telemóvel do atual presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Fernando Gomes, na altura em que presidiu à Liga de clubes, entre o diretor de conteúdos da BTV, Pedro Guerra, e o ex-presidente da Assembleia-Geral da Liga Carlos Deus Pereira.



O responsável dos "dragões" já tinha revelado mensagens de correio eletrónico de responsáveis do Benfica, casos de Paulo Gonçalves e Luís Filipe Vieira, sobre árbitros e delegados da Liga de clubes e também com o seu ex-presidente Mário Figueiredo, invariavelmente, acusando os encarnados de influência sobre os árbitros.