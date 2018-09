Frederico Varandas pede união ao plantel do Sporting

Lusa Comentários 13 Set, 2018, 15:36 | Futebol Nacional

O Sporting explica que, apesar de Frederico Varandas ter iniciado funções como presidente na segunda-feira, optou por encontrar-se hoje com o plantel 'leonino', a fim de poder dirigir-se a todos os jogadores, incluindo os que estiveram a representar as respetivas seleções nacionais.



"O discurso do novo líder máximo do emblema de Alvalade (minutos antes do início do treino matinal) incidiu na união que deseja que exista entre jogadores, técnicos e todos os elementos do staff", informou o clube.



Frederico Varandas tornou-se o 43.º presidente do Sporting, ao recolher 42,32% dos votos (8.717 votantes) nas eleições realizadas no sábado, as mais concorridas da história do clube, sucedendo a Bruno de Carvalho, que foi destituído do cargo em 23 de junho.