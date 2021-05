Godinho Lopes vê aposta na formação como "decisiva" para o título

"Hoje é um dia de união, de vitória e de celebração e estamos todos felizes por isso", afirmou à Lusa Godinho Lopes, que liderou o Sporting entre 2011 e 2013.

Para o antigo dirigente a aposta na formação foi "decisiva", recordando que entre o campo e o banco o Sporting tinha nove jogadores da formação.

"Veio revelar que esta aposta [na formação] bem direcionada e bem conseguida deu alegria àquilo que temos de melhor, que é a formação", referiu.

Ao longo deste tempo, Godinho Lopes assumiu ter acreditado que Frederico Varandas, o atual presidente dos `leões`, juntamente com a atual direção era capaz de "reviver os valores do clube".

"O Rúben Amorim [treinador] trouxe-nos a estabilidade que precisávamos porque a estabilidade interna do clube só se consegue ganhando. A equipa ao ganhar jogo após jogo conseguiu calar os críticos e unir os sportinguistas", sublinhou.

Este "momento único" tem de se ser celebrado, reforçando que a vitória no campeonato é "sempre especial", mais ainda 19 anos depois, entendeu, lembrando que enquanto vice-presidente já tinha celebrado a conquista dos títulos em 1999/2000 e 2001/2002.

O antigo dirigente assinalou ainda a recente conquista da Liga dos Campeões de futsal pelos leões, equipa orientada pelo técnico Nuno Dias, contratado durante o seu mandato.

Godinho Lopes revelou estar a festejar, juntamente com membros da sua antiga direção, com quem se junta habitualmente todos os meses nos últimos oito anos num restaurante no Campo Pequeno, em Lisboa.

O Sporting sagrou-se hoje campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos do jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Quando faltam duas jornadas para o fim do campeonato, os `leões` somam 82 pontos, mais oito do que o FC Porto, segundo classificado, que detinha o título.