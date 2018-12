Golo fora de horas garante empate ao Sporting no dérbi da Liga Revelação

Lusa Comentários 04 Dez, 2018, 20:00 | Futebol Nacional

Guga, aos 68 minutos, abriu o ativo para as 'águias', na conversão de uma grande penalidade, mas o médio sportinguista, que tinha sido lançado na segunda parte, empatou as contas do dérbi 'versão sub-23', aos 90+2.



O empate deixa o Benfica no segundo lugar, com 32 pontos, menos um do que o agora líder Sporting de Braga, que soma 33, embora tenha mais um jogo disputado. Já o Sporting mantém-se no sétimo posto, com 26 pontos.



Nuno Tavares teve nos pés uma excelente ocasião para adiantar as 'águias', logo aos 10 minutos, só que, ao invés de rematar à baliza, quando estavam criadas todas as condições para fazer golo, tentou assistir Saponjic e o lance perdeu-se dentro da área 'leonina'.



A resposta do Sporting surgiu apenas à meia hora, por intermédio de Pedro Marques, num remate à entrada da área, que Celton Biai encaixou sem problemas.



Na segunda metade, o Benfica adiantou-se numa grande penalidade convertida por Guga, mas que teve 'carimbo' de Pedro Álvaro. O central benfiquista iniciou a jogada junto à área 'encarnada', desenvencilhou-se de três adversários, soltou a bola e foi recebê-la já dentro do último reduto 'leonino', onde foi derrubado por Abdu Conté.



Com o passar do tempo, Tiago Fernandes arriscou, lançou dois homens para a frente de ataque (Pedro Mendes e Mitrovski), na tentativa de empurrar o Benfica, e acabou por ser feliz, já em tempo de compensação, quando Nuno Moreira correspondeu da melhor forma a um cruzamento ao segundo poste e 'salvou' um ponto para os 'leões'.