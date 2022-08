Grujic junta-se a Manafá e Evanilson no boletim clínico do FC Porto

Segundo informaram os `dragões` no site oficial, o médio de 26 anos sofre de "fadiga muscular" e juntou-se no boletim clínico ao defesa lateral Manafá, que continua a fazer tratamento, ginásio e treino condicionado, e ao avançado brasileiro Evanilson, também limitado a treino condicionado.

Depois da sessão realizada no centro de treinos do Olival, o treinador dos `azuis e brancos`, Sérgio Conceição, falou sobre a situação de Grujic e de Evanilson, durante a conferência de imprensa de antevisão do encontro com os madeirenses.

"O Grujic teve um pequeno problema. Já deu sinais positivos, tal como o Evanilson, mas vamos ver até à hora do jogo", referiu o técnico.

O FC Porto vai receber sábado, a partir das 20:30, o Marítimo, 10.º classificado da temporada anterior, na primeira jornada do principal campeonato português, que arranca hoje com a visita do Arouca, 15.º em 2021/22, ao Benfica, terceiro na passada época, pelas 20:15.