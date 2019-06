Guilherme Aguiar vê FC Porto preocupado mas sem alarme

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Jun, 2019, 12:25 / atualizado em 27 Jun, 2019, 12:25 | Futebol Nacional

Guilherme Aguiar segue com atenção o dia a dia do futebol dos "dragões" | RTP

Ao analisar a perca de Bruma para o PSV, depois de uma luta de várias semanas, o carismático portista diz que o jogador foi tratado como um objeto de mercado o que pouco dignifica o ser humano.



Sobre as dificuldades que os portistas têm sentido para se movimentarem no defeso Guilherme Aguiar lembrou, em declrações ao jornalista Nuno Matos, que o clube ainda está sujeito às regras do “fair play” financeiro imposto pela UEFA.















A concluir o destacado portista lembrou que jogadores como Herrera, Brahimi e Felipe de quem se chegou a duvidar quanto ao seu valor acabaram por brilhar e sair em alta, o mesmo podendo acontecer a outros no futuro.





Contudo o ex-dirigente recusa colocar todas as culpas das transferências fracassadas nos ombros do presidente Pinto da Costa e classifica a atual situação de “preocupante mas não alarmante”.