João Benedito apela ao sportinguismo dos adeptos

Mário Aleixo - RTP Comentários 21 Nov, 2018, 12:27 / atualizado em 21 Nov, 2018, 12:27 | Futebol Nacional

O ex-guarda-redes da equipa de futsal considera que a operação financeira em curso “é um chamamento do Sporting a todos os adeptos”.



João Benedito lembrou, em declarações ao jornalista Alexandre Afonso, que esta ação foi prevista pelos seis candidatos à presidência do clube de Alvalade e que o mesmo tem em vista “reembolsar a emissão de 2015 e fazer ajustes de tesouraria” numa ação que considera ser “um investimento pelo pelo sportinguismo e que até tem um juro ótimo”.





A concluir disse ainda que a atual direção “precisa de tempo” para arrumar a casa.









O antigo atleta realçou a urgência das pessoas se envolverem para que o clube mantenha a sua independência. "Não é uma subscrição para ricos ou para pobres porque há um valor mínimo de 100 euros”, disse.Benedito ainda falou do dia-a-dia do clube para dizer que hoje se coloca no seu lugar de "adepto de bancada a vibrar com as vitórias”.