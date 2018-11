João Duque e o porquê de se investir no Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 20 Nov, 2018, 12:28 / atualizado em 20 Nov, 2018, 12:28 | Futebol Nacional

A ideia dos responsáveis do Sporting é poder encaixar 30 milhões de euros e o carismático sportinguista está convicto de que será possível chegar a esse montante.



A propósito do período curto em que a operação financeira está a decorrer e a crescente pressão dos reguladores João Duque, em declarações ao jornalista Alexandre Afonso, considerou fundamental que “quanto mais capital se conseguir reunir, em melhores condições fica o Sporting para pagar a quem investiu anteriormente e por acréscimo investir na equipa de futebol profissional”.





Quem investir, segundo o economista, dá um sinal de apoio ao Sporting e de entendimento de que é preciso superar o período de desgoverno dos órgãos liderados por Bruno de Carvalho.Para os mais indecisos o conhecido sportinguista fez um apelo no sentido de que não basta dar apoio verbal mas é preciso participar na subscrição que lembrou não é exclusiva a sportinguistas.João Duque, professor catedrático e presidente no Instituto Superior de Gestão de Economia, foi também director do gabinete de estudos da CMVM - Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, na sua visão económica recordou ainda que qualquer investidor deve diversificar a sua carteira de investimentos e daí que no setor do desporto esta seja uma participação interessante.O empréstimo obrigacionista do Sporting mantém-se em vigor até às 15h00 da próxima quinta-feira e podem ser adquiridas com um investimento mínimo de 100 euros obrigações do clube, com uma taxa anual de juro de 5,25%.O empréstimo deverá ser superior aos 30 milhões de euros necessários para reembolsar o que expirou no último mês de maio e que afetou mais de quatro mil credores.Os apelos de dentro do clube continuam para que os sócios e adeptos invistam.Francisco Salgado Zenha, vice-presidente com o pelouro das Finanças, esteve na televisão do clube na noite de segunda-feira e revelou que já foram subscritos 11.5 milhões de euros.