João Palhinha aponta a mira ao título de campeão

Mário Aleixo - RTP 23 Jun, 2017, 10:58 / atualizado em 23 Jun, 2017, 11:14 | Futebol Nacional

"Estou pronto para voltar ao trabalho e para dar tudo na pré-época, de forma a chegar à melhor forma possível e encarar a época da melhor maneira", afirmou o médio leonino ao canal de televisão do clube, que apontou prontamente a mira aos títulos na próxima temporada.





"O nosso objetivo é o de todos os anos: lutar por todas as competições em que estamos inseridos. Queremos ganhar sempre. É esse o ADN deste clube e é dessa forma que pensamos", ressalvou, mostrando-se ainda atento, e orgulhoso, quanto à atualidade verde e branca."Ainda sou novo, mas é com muito orgulho que vejo não só o meu crescimento como também o do clube. Como por exemplo a construção do pavilhão João Rocha, algo que nos fazia tanta falta. Está 'top'", referiu.Já quanto ao pontapé de saída na época 2017/18, que envolveu a realização dos tradicionais exames médicos, e que ficou marcado pelo primeiro contacto do atual plantel, João Palhinha foi peremptório: "O grupo está preparado para o que aí vem. São todos muito porreiros, tal como o ano passado, com mentalidades vencedoras. Algo que se vai alimentando após estas semanas de trabalho. Temos tudo para dar certo. Há que preparar bem a pré-época e treinar no limite para conseguirmos atingir os nossos objetivos", concluiu.O Sporting, que iniciou na quinta-feira os exames médicos, começar a trabalhar na segunda-feira, na academia do clube, em Alcochete, estando o primeiro encontro de preparação agendado para 7 de julho, frente ao Belenenses.A equipa apresenta-se aos sócios a 22 de julho, com um adversário ainda a anunciar, depois de um estágio na Suíça entre 10 e 18 de julho, durante o qual defrontará o Fenerbahçe, Valência, Basileia e Marselha.