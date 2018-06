Jogadores do Sporting em exames médicos no regresso a meio da crise

Lusa Comentários 21 Jun, 2018, 14:37 | Futebol Nacional

Apesar do defeso ‘agitado’ do clube lisboeta, a dois dias de uma Assembleia Geral que levará os sócios a votar uma possível destituição do presidente, Bruno de Carvalho, os trabalhos arrancaram com normalidade.



Entre as ‘caras novas’ apresentaram-se o central Marcelo (ex-Rio Ave) e o extremo Raphinha (ex-Vitória de Guimarães), num dia em que também regressou Carlos Mané, emprestado nas duas últimas épocas ao Estugarda.



“Tinha saudades do Sporting”, expressou o extremo de 24 anos, que fez toda a formação no clube até ser emprestado aos alemães, onde diz ter evoluído, mas que está de volta ao “clube do coração”.



Na Alemanha, Carlos Mané foi importante na primeira época, em que realizou 20 jogos e marcou seis golos, mas acabou por ser afetado por lesões, que o obrigaram a uma paragem de cerca de oito meses.



“Quando voltar vou dar o meu melhor para defender esta cores, até porque sinto uma enorme fome de jogar futebol. Passar pela Alemanha foi uma boa experiência. Pela primeira vez, cresci longe do país", disse Carlos Mané, em declarações reproduzidas pelo Sporting.



Para a época que se aproxima, o jogador espera a “ajuda dos sportinguistas” e promete dar tudo para que os adeptos possam sorrir no final.



Pelo mesmo discurso alinharam os reforços Marcelo e Raphinha, que prometem um ano de conquistas para o clube.



"Acredito que será um ano de conquistas para nós. Quando se fala deste clube, claro que os adeptos cobram logo o título. Temos de nos esforçar para lhes dar esse gosto. Que nos apoiem, porque são enormes pela força que passam”, disse o central, ex-Rio Ave.



O defesa, que assinou um contrato de três épocas com os ‘leões’, deixou clara a mensagem que “primeiro está o Sporting” e só depois o jogador.



Também Raphinha, que assinou até 2021/22, com uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, reforçou que tudo irá dar certo e que o clube pode conseguir “coisas grandes”.



“Confiem no nosso grupo de trabalho, vai dar tudo certo. Vamos conseguir coisas grandes”, disse o avançado de 22 anos, em declarações à Sporting TV.



O Sporting, que terminou o campeonato de 2017/18 no terceiro lugar e que perdeu a final da Taça de Portugal para o Desportivo das Aves, inicia a pré-época sob o comando de um novo treinador, o sérvio Sinisa Mihajlovic – que sucede a Jorge Jesus – e sem nove jogadores, seis dos quais titulares indiscutíveis.



A saída dos jogadores, alegando justa causa, fundamenta-se em boa parte no ataque de que foram alvo, em 15 de maio, na Academia de Alcochete, por parte de um grupo de cerca de 40 adeptos do clube.



Os internacionais portugueses Rui Patrício, William Carvalho, Gelson Martins e Bruno Fernandes, peças nucleares na equipa, enviaram as rescisões, bem como o goleador holandês Bas Dost.



Na lista incluem-se ainda Podence, Battaglia, Ruben Ribeiro e Rafael Leão, em processos que Bruno de Carvalho já disse não terem legitimidade e que irá contestar.