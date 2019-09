Leonel Pontes começa a treinar a equipa do Sporting

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Set, 2019, 08:29 / atualizado em 04 Set, 2019, 08:39 | Futebol Nacional

Leonel Pontes, de 47 anos, vai regressar ao banco da equipa principal leonina, para a qual foi anunciado como técnico interino, face à saída do holandês Marcel Keizer, numa função que não lhe é, de todo, desconhecida.



O madeirense, nascido no Funchal, foi um dos adjuntos de Paulo Bento, atual selecionador da Coreia do Sul, quando em 2005/06 o antigo futebolista, então treinador dos juniores do Sporting, foi apontado para substituir José Peseiro.



Paulo Bento e Leonel Pontes coincidiram em boa parte do percurso, mesmo depois de o ex-futebolista ser convidado, em setembro de 2010, para selecionador português, função na qual voltou a contar com o adjunto.



Mas antes, quando Paulo Bento deixou o Sporting, Leonel Pontes ainda orientou em 8 de novembro de 2009 um único jogo da equipa principal, a anteceder a entrada de Carlos Carvalhal, num jogo em que os “leões” empataram a 2-2 fora com o Rio Ave.

Papel principal

Em 2014/15, como técnico principal e já depois de deixar a equipa técnica da Federação Portuguesa de Futebol, o técnico regressou à cidade natal do Funchal, para treinar o Marítimo, naquela que foi verdadeiramente a primeira experiência como treinador principal.



Um vínculo que terminou antes do final dessa época, com o técnico a sair da equipa em março de 2015, depois de uma derrota em casa do Vitória de Guimarães e quando a equipa seguia em 11.º lugar no campeonato.



Na época seguinte, Leonel Pontes iniciou uma carreira fora de portas, com várias experiências de curta duração.



Primeiro, em 2015/16 apenas com cinco jogos nos gregos do Panetolikos, não resistindo, uma vez mais, aos maus resultados (duas vitórias, um empate e duas derrotas), e, na mesma época, no Ittihad Alexandria, do Egito, do qual também saiu.



Em 2016/17, Leonel Pontes assumiu o Debrecen à sexta jornada, e terminou o campeonato húngaro em oitavo lugar, optando, no final, por rescindir contrato, por mútuo acordo.



Na última temporada, Leonel Pontes esteve no Jumilla, emblema da segunda divisão B espanhola, para na atual regressar ao Sporting e assumir o projeto dos sub-23, equipa com a qual liderava a Liga do escalão, com cinco vitórias em cinco jornadas.