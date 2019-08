Lesão. Chiquinho promete voltar mais forte

Mário Aleixo - RTP Comentários 27 Ago, 2019, 12:23 / atualizado em 27 Ago, 2019, 12:23 | Futebol Nacional

Chiquinho reagiu ao infortúnio e utilizou as redes sociais para deixar escapar um sinal de força: "Voltarei mais forte que nunca ", escreveu.







E essa é a imagem de marca do médio criativo disse, ao jornalista da Antena 1 Fernando Eurico, o treinador Manuel Monteiro que orientou Chiquinho no Leixões quando começou a carreira profissional.Os primeiros tempos de recuperação é que vão custar mais considerou o técnico.Chiquinho voltará forte, na opinião de Manuel Monteiro, para mostrar que é uma mais-valia na posição em que Bruno Lage o estava a utilizar.O Benfica comunicou na segunda-feira que se trata de uma “desinserção do tendão médio adutor, à esquerda”, problema que não sendo uma rotura, obriga a uma longa paragem, embora, sem necessidade de intervenção cirúrgica.Havia uma expectativa de uma paragem até dois meses mas esta irá prolongar-se a três ou mesmo quatro, o que significa que o médio apenas estará em pleno no início de 2020.