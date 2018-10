Mais dois detidos no "caso" das agressões em Alcochete

Mário Aleixo - RTP Comentários 10 Out, 2018, 08:07 / atualizado em 10 Out, 2018, 08:49 | Futebol Nacional

"Podemos confirmar a detenção de duas pessoas efetuada pela GNR", disse fonte desta força, recusando adiantar mais qualquer informação sobre o caso e remetendo mais explicações para o Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa.





O jornal Expresso adianta que Bruno Jacinto, oficial de ligação aos adeptos no dia da invasão, foi detido.



O mesmo jornal diz que Bruno Jacinto terá telefonado ao responsável pla segurança da Academia 14 minutos antes da invasão dos adeptos da Juve Leo, avisando que os elementos da claque iam a caminho para "falar "com a equipa.



O jornal Expresso diz ainda que o atual presidente do Sporting, Frederico Varandas, já tinha falado com Bruno Jacinto com o objetivo de o afastar do clube, por ser um elemento ligado à presidência de Bruno de Carvalho.



No total, estão em prisão preventiva 37 arguidos, depois do ataque à Academia do Sporting em maio.

Os acontecimentos...



O Tribunal da Relação de Lisboa ainda tem de pronunciar-se sobre os restantes recursos interpostos pela maioria dos detidos neste processo.





No dia 15 de maio deste ano, a equipa de futebol do Sporting foi atacada na Academia do clube, em Alcochete, por um grupo de cerca de 40 alegados adeptos encapuzados, que agrediram alguns jogadores, treinadores e "staff".Os 37 arguidos que estão em prisão preventiva ao abrigo deste processo são suspeitos de vários crimes, entre os quais terrorismo, ofensa à integridade física qualificada, ameaça agravada, sequestro e dano com violência.Na sequência do ataque à academia, nove futebolistas rescindiram os contratos com o clube.Rui Patrício, Rafael Leão, Daniel Podence, Gelson Martins e Ruben Ribeiro saíram em litígio com o Sporting e transferiram-se para outros clubes.Bas Dost, Bruno Fernandes e Rodrigo Battaglia voltaram atrás na decisão de abandonar o Sporting, enquanto William Carvalho saiu para o Betis, de Espanha, após acordo do clube espanhol com os "leões".Já no início deste mês, o Tribunal da Relação de Lisboa manteve em prisão preventiva oito dos suspeitos do ataque, revelou a Procuradoria-Geral Distrital de Lisboa.