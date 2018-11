Marcel Keizer diz que quer conquistar títulos no Sporting

Lusa Comentários 12 Nov, 2018, 13:35 / atualizado em 12 Nov, 2018, 13:35 | Futebol Nacional

“É um grande desafio. (...) Quando se está num clube de topo, pretende-se conquistar títulos. Vamos tentar fazer desta equipa do Sporting uma equipa forte”, disse Keizer, em conferência de imprensa realizada no Estádio José Alvalade, em Lisboa.



O técnico holandês, de 49 anos, assinou contrato com o Sporting por duas épocas e meia, até 30 de junho de 2021, sucedendo a José Peseiro, que deixou o comando técnico do clube em 01 de novembro, após a derrota por 2-1 na receção ao Estoril Praia, do segundo escalão, em jogo da Taça da Liga.



Keizer, que se desvinculou do Al Jazira, clube dos Emirados Árabes Unidos, enfrenta a segunda experiência fora da Holanda, onde treinou Telstar, Emmen, Cambuur e Ajax, encontra o Sporting a lutar em todas as ‘frentes’ e no segundo lugar da I Liga, a dois pontos de distância do líder e campeão FC Porto.