Matheus Pereira diz que difícil início de época melhora com o apoio dos adeptos

Lusa Comentários 22 Jun, 2018, 11:21 | Futebol Nacional

“Apoiem-nos sempre, em todos os momentos. A época não está a começar de forma fácil, mas se estiverem ao nosso lado tudo se torna mais fácil", afirmou o avançado brasileiro em declarações à Sporting TV.



Pereira, de 22 anos, regressa aos ‘leões’ “feliz e ansioso por jogar”, depois de uma época emprestado aos ‘flavienses’, equipa no qual apontou oito golos em 30 jogos.



"Sei o meu valor e precisava de ter minutos de jogo como aconteceu no Chaves. Aí, pude demonstrar e comprovar o meu valor”, disse.



Questionado sobre a conquista do campeonato, que foge ao clube ‘leonino’ há 18 anos, o atleta confessou que os jogadores procuram dar essa alegria aos adeptos.



Matheus Pereira regressa numa altura em que o clube vive um dos momentos mais difíceis da sua história, com a rescisão unilateral de nove futebolistas, e com a marcação de uma Assembleia Geral (sábado) em que se decide pela continuidade ou não do presidente Bruno de Carvalho.



Este é o segundo dia de trabalhos do Sporting, que iniciou na quinta-feira a pré-época com a realização dos habituais exames médicos.