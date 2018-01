McCarthy: FC Porto se ganhar ao Sporting será campeão

Mário Aleixo - RTP 12 Jan, 2018, 12:29 / atualizado em 12 Jan, 2018, 12:29 | Futebol Nacional

O sul-africano, de 40 anos, atuou na formação portista entre 2003 e 2006 e lembrou, em declarações à jornalista Cláudia Martins, que a equipa que integrou derrotou o Manchester United e acabou por ganhar a Liga dos Campeões.



Na próxima eliminatória da “Champions” o FC Porto terá de enfrentar o Liverpool e o ex-dianteiro expressou um desejo: “Espero que eliminem a equipa inglesa e façam o mesmo que nós conseguimos. O Sérgio Conceição (treinador) tem qualidades e um grupo de jogadores talentosos. Ele vai ser um técnico excecional e o próximo Mourinho do futebol português”.



Ainda sobre o treinador dos “dragões” o sul-africano lembrou: “Fez parte da equipa que ganhou a Liga dos Campeões e a portuguesa. Sabe o que é ser campeão. Como treinador tem paixão e os jogadores acreditam nele”.



Benni McCarthy mostrou que está a par daquilo que se passa no campeonato português.



Ao perspetivar o que poderá ser a segunda volta da I Liga e as hipóteses de êxito da equipa portista vaticinou: “O jogo com o Sporting (à 25ª jornada, no início de março) terá peso na liga, um jogo em que o FC Porto tem de ganhar”.



Sobre o atual cenário que se vive no principal campeonato português constatou: “Todos querem ganhar ao FC Porto. A caminhada não será fácil mas a equipa tem plantel, se vencer o Sporting, para ser campeão”.





Ao olhar em detalhe para o atual plantel azul e branco destacou: “Aboubakar é uma fera, muito forte, muito rápido e está com o pé quente. O Sérgio está a tirar o melhor do Aboubakar, do Brahimi e do Marega. O FC Porto tem um ataque muito bom”.A finalizar e sobre Brahimi ainda fez uma comparação curiosa com Ricardo Quaresma: “O Brahimi é talentoso. Parecido com o Ricardo Quresma quando este ainda estava no seu auge. As habilidades, fintas, livres e assistências para golo são muito parecidas”.McCarthy em 2 de agosto de 2011, após alguns meses sem clube, assinou com o Orlando Pirates, do seu país natal. No final da época de 2012/2013 abandonou o futebol profissional.