Morreu Maria Amélia Canossa a voz do hino do FC Porto

", pode ler-se na nota publicada na página dos 'dragões'.Na nota, o FC Porto revela a longa ligação de Maria Amélia Canossa ao clube, que desde cedo começou a frequentar as bancadas do Campo da Constituição, pela mão do pai e do avô, tendo ajudado na angariação de fundos para a construção do antigo estádio das Antas.”, revelou a própria Maria Amélia Canossa, em entrevista concedida em 2009, sobre a criação do hino.Com a colaboração do poeta Heitor Campos Monteiro e do compositor António Figueiredo e Melo, Maria Amélia Canossa estreou-se a entoar o hino do FC Porto com apenas 18 anos, em pleno Coliseu. Voltaria a cantar na inauguração das Antas, poucas semanas volvidas.

A concluir, o FC Porto solidariza-se com os familiares e amigos, endereçando-lhes "as mais sentidas condolências".