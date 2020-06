Números e Curiosidades - Revista da Semana

Números e Curiosidades – A última semana desportiva



- E na 10.ª semana apõs o interregno… o campeonato nacional começou mesmo. A retoma deu-se com o Portimonense – 1 Gil Vicente -0. Lucas Fernandes marcou o primeiro golo da retoma e… o Portimonense foi capa do jornal francês L’Equipe. Equipa algarvia nunca tinha sido capa total em Portugal… e foi sê-lo em França.



- E se o Portimonense foi destaque pela positiva, já Benfica, FC Porto e Sporting foram destaque pela negativa. Ninguém “quis” vencer. Voltaram todos a perder pontos na mesma jornada… 1 ano, 9 meses e 2 semanas depois (!)



- Já o Famalicão voltou a vencer o FC Porto em casa… 73 anos depois (!)



- O Benfica empatou pela 3.ª jornada consecutiva, nos últimos 9 jogos realizados venceram… um!



- Ruben Amorim, agora no Sporting, voltou a não perder na I Liga, 11 jogos realizados (9 pelo Braga e 2 pelo Sporting) e ainda não perdeu.



- Voltando ao Portimonense… venceu pela 1.ª vez em… 2020! Era a única equipa que ainda não tinha ganho neste ano.



- E atualmente já se joga em 26 países… Quase tudo a recomeçar… Já se joga futebol em Portugal, na Alemanha, Polónia, Arménia, Hungria, Rep. Checa, Dinamarca, Eslovénia, Bielorrússia, Coreia do Sul, Áustria, Israel, Croácia, Bulgária, Burundi, Albânia, Lituânia, Costa Rica, Estónia, Ilhas Faroé, Montenegro, Taiwan, Ucrânia, Turquemenistão, Sérvia e Síria



- E neste fim-de-semana… mais 5 vão “chegar”, Vietnam, Grécia, Suiça, Kosovo e Islândia.



- Em Espanha está tudo pronto para regressar no dia 8 de junho, Inglaterra no dia 17 de junho e em Itália no dia 20.



- Na Bundesliga, no Bor. Dortmund – Paderborn aconteceu algo inédito nos últimos 15 anos, apenas uma falta nos primeiros 45 minutos (!)



- Já na Sérvia o campeonato regressou e logo houve campeão, Estrela Vermelha, do português Tomané, sagrou-se campeão do país pela 3.ª vez consecutiva, o seu 6.º na sua história.



- O FK Sarajevo também foi campeão (na Bósnia) mas… na secretaria.



- Já o Salzburg (Áustria) venceu a taça da Áustria.



- E enquanto se estuda o regresso da NBA… a MLS é que vai mesmo recomeçar, as 26 equipas vão apresentar-se na Disney World (!) no dia 24 de junho para reatarem o campeonato.



- No ténis continuam a jogar-se torneios de exibição por todo o Mundo… enquanto os torneios ATP e WTA foram suspensos até final de julho. O US Open tem as “portas abertas” para a retoma no dia 24 de agosto.



- O que regressou foi o râguebi na Austrália, NQ Cowboys - Gold Coast Titans , sem problemas.



- Já em Portugal o râguebi parou mesmo. A FPR decidiu não haver campeão, nem subidas nem descidas.



- No basebol continuam em acção os campeonatos da Coreia do Sul, Rep. Checa, Nicarágua e Taiwain… e vai mesmo começar a liga japonesa, já entraram em pré-época.



- Nos ralis… mais um campeonato cancelado, foi o rali dos 1000 Lagos, o rali da Finlândia.



A CURIOSIDADE



- Jorge Jesus renovou com o Flamengo até 2021… acabou o “braço de ferro”. Quem também assinou foi… Diego Armando Maradona, renouvou com o Gimnasia La Plata.



E O ADEUS



- Faleceu o campeão olímpico Joe Morrow (84 anos) – Venceu os 100m, 200m e 4*400m (em 1956). Só 4 atletas na história conseguiram tal feito… Jesse Owens, Carl Lewis, Usain Bolt e… Joe Morrow.