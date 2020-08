Números e Curiosidades – Revista da Semana

- 20.ª semana… Terminou o campeonato nacional de futebol e jogou-se a final da Taça de Portugal.- O FC Porto venceu o Benfica por 2-1, naquela que foi a sexta final da Taça jogada fora do Jamor (desde 45/46).- Coimbra recebeu pela primeira vez uma final da Taça, e “viu” o FC Porto conquistar a sua 17.ª Taça de Portugal e a sua 8.ª "dobradinha".- Benfica voltou a perder 3 jogos com o FC Porto na mesma época… 62 anos depois (!)- Fim da época… e já início da próxima! Nacional e Farense (que terminaram a época em março por força das circunstâncias, já treinam a pensar no inicio do campeonato nacional.- E o Benfica começa os trabalhos da próxima época… segunda-feira, dia 10, e já com Jorge Jesus “ao leme”. O treinador regressa 5 anos depois (!)- Os campeonatos viram o sorteio ser reagendado para dia 28 agosto, para que se comece a jogar nos dias 13 setembro (II Liga) e 20 setembro (I liga).- E para o ano já se sabe que 4 árbitros não vão arbitrar na I liga, são eles Cláudio Pereira e Rui Oliveira (últimos classificados), Carlos Xistra e Jorge Sousa (fim da carreira). Artur Soares Dias foi o primeiro classificado da lista dos árbitros.- Onde também houve final da taça foi em Inglaterra, o Arsenal venceu o Chelsea no dérbi londrino, e venceu a taça pela 14.ª vez na sua história.- Em Itália o campeonato terminou e dois jogadores ficaram na história, Ibrahimovic (claro), que aos 38 anos e 302 dias foi o jogador mais velho de sempre a chegar aos 10 golos numa edição da Série A. Nunca um jogador acima dos 38 tinha marcado 10 golos num campeonato italiano. Novo desafio para CR 7?- E Ciro Immobile, que tornou-se Bota de Ouro aos 30 anos. Terminou o campeonato com 36 golos, à frente de Lewandowski (34) e Ronaldo (31). É apenas o 3.º italiano na história a conseguir vencer este troféu, depois de Luca Toni e Totti.- E tivemos mais 3 campeões nacionais por esse mundo fora, foi na Suíça (Young Boys), 3.º título consecutivo, na Roménia (Cluj), também o 3.º título consecutivo e ainda na Somália, o Mogadishu City voltou a ser campeão 4 anos depois.- E se uns terminam, outros começam… Começaram as ligas irlandesa, escocesa e da Sérvia (Tomané vai tentar repetir o título).













- Do futebol para os motores. Realizou-se a 4.ª prova do Mundial de F1, com Lewis Hamilton a vencer a sua 3.ª prova este ano, a 7.ª vez em Silvertsone (recorde de sempre). Com esta vitória (a 87.ª da sua carreira) está apenas a 4 de igualar o recordista Michael Shumacher (91)- Continuando nas 4 rodas, Félix da Costa venceu as duas primeiras provas de Formula E em Berlim, e aumentou o avanço para o australiano Mitch Evans na liderança do Mundial.- Das 4 para as duas rodas mas sem motor, realizou-se a 1.ª prova da World Tour após retoma. Foi a clássica de Strade Blanchi, onde o vencedor foi o belga Wout Van Aert.- E sem contar para a World Tour, mas com significado tremendo, terminou a volta a Burgos com o português João Almeida a terminar em 3º lugar. O vencedor foi o seu colega de equipa Remco Evenepoel.- Quem também retomou as provas foi a WTA, a prova de ténis feminino em Palermo foi a primeira a retomar o calendário. Jogam-se hoje (sexta-feira) os quartos de final.- E por falar em ténis… 21 anos depois… não vamos ter Nadal e Federer numa prova de um grande slam! Nos últimos 21 anos estiveram quase sempre os 2… quando um esteve lesionado estava o outro… mas desta vez no US OPEN… nem um nem outro, 21 anos depois (!)- No voleibol de praia as duplas Sebastião Leão/Marcos Borlini e Juliana Antunes/Tânia Oliveira não estão a dar hipóteses… 3 provas no campeonato nacional... 3 vitórias- Da areia para as ondas … Vasco Ribeiro e Teresa Bonvalot venceram a 3.ª etapa da liga Meo, na Praia Grande.- No basebol os Marlins “passaram” a covid para os Cardinals, sendo agora a equipa de Sant Louis a não jogar por causa do vírus.- No golfe o PGA TOUR realizaram-se duas provas em simultâneo, as 8.ª e 9.ª provas do circuito, após retoma, com Richy Werensky a vencer a Barracuda Championship (EUA) e Justin Thomas a vencer a WGC-FedEx St. Jude Invitational (EUA).- No European Tour, o vencedor do Hero Open foi o inglês Sam Horsfield.- No basquetebol a NBA continua a “correr” na perfeição, e na Nova Zelândia tivemos… campeão. Os Otago Nuggets foram campeões nacionais.- No mundial de snooker o 1.º suíço de sempre a participar num mundial (luso descendente), Ursenbacher perdeu 2-10 com Barry Hawkins.- 8 anos depois o Mundial Moto GP pode regressar a Portugal. Está previsto ser a última prova deste ano, e também em Portimão.- Ronnie O’Sullivan fez história ao alcançar a vitória mais rápida de sempre num mundial. Derrotou o tailandês Thepchaiya UN – NOOH por 10-1 em apenas 1h48 minutos.- O Fulham está de regresso à Premier League. Mais um clube londrino que se junta aos 6 que por lá jogam.1 - Argentina - Boca Juniores2 - N. Zelândia - Aukcland City3 - Bélgica - Club Brugge4 - França - PSG5 - Nicarágua - Real Esteli6 - Escócia - Celtic7 - Sérvia - Estrela Vermelha8 - Alemanha - Bayern9 - Hungria - Ferencvaros10 - Burundi - Le Messager Ngozi11 - Ucrânia - Shakthar Donetsk12 - Croácia - Din. Zagreb13 - Rep. Checa - Slavia Praga14 – Inglaterra – Liverpool15 – Montenegro - Buducnost16 – Israel - Maccabi Tel Aviv17 – Áustria – RB Salzburg18 – Bulgária - Ludogorets19 – Eslováquia - Slovan Bratislava20 – Tanzânia – Simba21 – Grécia – Olympiakos22 – Costa Rica – Saprissa23 – Dinamarca – Mittjylland24 – Rússia – Zenit25 – Polónia – Legia26 – Arménia – Ararat Armenia27 – Portugal – FC Porto28 – Espanha – Real Madrid29 – Turquia – Basaksehir30 – Albânia – KF Tirana31 – Eslovénia – NK Celje32 – Irão – Persepolis33 – Kosovo – Drita34 – Itália – Juventus35 – Síria – Tishreen36 – Suiça – Young Boys37 – Romenia – Cluj

38 – Somália – Mogadishu City