Octávio Machado apela à coesão interna no FC Porto

Mário Aleixo - RTP Comentários 15 Ago, 2019, 12:21 / atualizado em 15 Ago, 2019, 12:36 | Futebol Nacional

A eliminação na Liga dos Campeões provocou descontentamento entre os portistas e algumas paredes do lado poente do Estádio do Dragão foram vandalizadas com mensagens onde se pode ler, entre outras frases: "SAD Rua!" e "Qual vai ser a comissão para esta humilhação?"



À derrota frente ao Krasnodar soma-se o desaire em Barcelos na primeira jornada do campeonato frente ao Gil Vicente e por tudo isto o FC Porto está obrigado a ganhar, no próximo sábado, frente ao Vitória de Setúbal.





FC Porto e Vitória de Setúbal jogam sábado, a partir das 21h30, no Estádio do Dragão, e Octávio Machado considera que, apesar de todas as condicionantes que os dois clubes têm vivido no passado recente, “o FC Porto continua a ser favorito perante um Vitória que está longe do fulgor de outros tempos”.

Em declarações, ao jornalista Eduardo Gonçalves, o antigo futebolista e treinador disse estar à espera de “um jogo competitivo, atrativo, com muita ansiedade do FC porto e um Vitória a querer retardar o primeiro golo do adversário”.Em síntese o antigo médio considerou “o FC Porto favorito ao triunfo com um Vitória a bater-se bem”.Sobre o momento conturbado que os “dragões” estão a viver, depois de duas derrotas consecutivas e a eliminação da Liga dos Campeões, Octávio Machado admitiu que a a situação financeira deficitária vivida pelos azuis e brancos e a falta de resultados desportivos requerem clarividência nas contas e vitórias que tragam tranquilidade”.Em síntese o antigo “dragão” emitiu a opinião de que “é necessária mão forte e coesão interna”, ao mesmo tempo que recuou a 2000/2001 quando confrontado com a ideia de que Pinto da Costa está mal acompanhado na estrutura portista, para dizer: “Já disse tudo, não quero adiantar mais nada”.A receita para ultrapassar esta situação delicada é na opinião de Octávio Machado: ganhar.