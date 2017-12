Paulo Abreu: Sporting campeão depende do sistema

Mário Aleixo - RTP 12 Dez, 2017, 12:24 | Futebol Nacional

Esta época o Sporting está mais próximo do titulo de campeão nacional. Essa é a esperança de Paulo Abreu, membro do conselho diretivo dos prémios Stromp que esta terça-feira à noite, em Lisboa, distingue os melhores do ano. Mas tudo vai depender dos comportamentos do sistema que vigora no futebol português.





Numa altura em que na internet foram despejadas mais de cinco mil mensagens de alegado correio eletrónico do ex-diretor da BTV, Paulo Abreu em declarações a Pedro Luís Cid fica feliz por o Sporting não estar metido nestas alhadas.A noite desta terça-feira é de gala. Os prémios Stromp acontecem num hotel de Lisboa.Destaque para a distinção a Bas Dost, o goleador holandês recebe o prémio de futebolista do ano.Ao todo são 43 os premiados com Nelson Évora a ser a estrela nas modalidades leoninas.