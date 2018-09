Pinto da Costa não acredita no clássico à porta fechada

Mário Aleixo - RTP Comentários 28 Set, 2018, 11:06 / atualizado em 28 Set, 2018, 11:40 | Futebol Nacional

O líder dos “dragões” falou aos jornalistas no início das comemorações do 125.º aniversário do clube e respondeu desta forma ao castigo aplicado aos encarnados de um jogo a realizar à porta fechada no Estádio da Luz.



Questionado sobre a possibilidade de o clássico frente ao Benfica, no Estádio da Luz, poder vir a ser disputado à porta fechada, o presidente do FC Porto, Pinto da Costa, mostrou-se confiante que tal não irá acontecer.





"Estou preocupadíssimo, não vê o meu ar de preocupado? Nem dormi a pensar nisso. Toda a gente sabe que não vai ser à porta fechada, e ainda bem, é um espetáculo para ser vivido pelos adeptos e não faz sentido ser à porta fechada", afirmou.















Pinto da Costa foi ainda questionado sobre o que ainda gostaria de fazer enquanto presidente do FC Porto e respondeu de forma pragmática: "É um dia feliz para todos os portistas. Deixava estar no tempo em que estamos, tempo de grande vitalidade, clube e cidade cada vez estão mais pujantes, habitantes e adeptos têm cada vez mais orgulho, o passado é passado, temos de viver o presente e procurar fazer com que o futuro seja melhor. Seria bonito acabar o dia com uma vitória, logo o estádio estará cheio, todos irão cantar os parabéns e, espero, festejar uma vitória".



O líder dos azuis e brancos referiu-se ao museu para dizer: "Hoje há a inauguração de uma exposição fotográfica, no Museu podem ver toda história. Já passaram cinco anos desde esse momento. Foi muito importante, era um sonho que eu tinha, temos todos muito orgulho em que este Museu no ano passado já tivesse sido visitado por 175 mil pessoas".



A principal equipa FC Porto pode assumir a liderança do campeonato da I Liga esta sexta-feira e a propósito realçou: "Só pensamos nos nossos jogos, não estamos a fazer contas, ainda é muito cedo, temos de procurar vencer para conquistar os três pontos. O importante são os três pontos. Chegar à frente seja em que jornada for é acessório, o que é importante é chegar ao fim na frente. O campeonato é uma prova de regularidade, por isso todos os pontos são importantes".









A terminar Pinto da Costa ainda expressou os seus desejos de forma descontraída: "Gostava de fazer aqui outra Torre dos Clérigos, para ver os jogos lá de cima. Espero que o FC Porto continue a evoluir e a crescer e que tenha mais jovens e crianças, todos os dias entram sócios que são crianças, o que é garantia que o futuro será brilhante".