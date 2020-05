Plantel do Vitória de Setúbal rastreado pela terceira vez no Bonfim

Nos dois testes anteriores, todos os profissionais do clube, 12.º classificado da I Liga de futebol, acusaram negativo.



“De forma a certificar a saúde de todos nesta fase de contingência, foi realizado novo teste da zaragatoa/PCR com colheita nasofaríngea, para a deteção de doença ativa”, escreveu o clube na nota emitida.



Antes do rastreio, a equipa treinada por Julio Velázquez tinha trabalhado de manhã no Bonfim, estádio onde os jogadores, que vão agora cumprir dois dias de folga, regressam aos treinos na segunda-feira.



Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas – Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.



Os campeonatos de futebol de França e dos Países Baixos foram cancelados, enquanto outros países preparam o regresso à competição, com fortes restrições, como sucede na Alemanha, Inglaterra, Itália, Espanha e Portugal, que tem o reinício da I Liga previsto para 04 de junho.



A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 302 mil mortos e infetou mais de 4,4 milhões de pessoas em 196 países e territórios. Mais de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados.



Em Portugal, morreram 1.190 pessoas das 28.583 confirmadas como infetadas, e há 3.328 casos recuperados, de acordo com a DGS.