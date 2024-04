Rio Ave e Arouca enfrentam-se na hora das decisões

O confronto entre o Rio Ave, a equipa com mais empates no campeonato (15), e o Arouca, segunda com menos igualdades (quatro), a par do Benfica, dá o pontapé de saída na ronda, que encerra na segunda-feira, com a visita dos encarnados, segundo posicionados, ao Farense (10.º).





Reis dos empates nesta edição do campeonato, com 15 (!) em 29 jogos, a turma rioavista parece ter encontrado uma fórmula para sair sempre com algum ponto somado. Com 13 pontos somados nos últimos dez encontros, o Rio Ave mostra-se perto de conseguir garantir matematicamente a manutenção.





Defesa sólida é a principal característica de uma equipa vilacondense que, para este duelo, apenas não conta com Amine Oudhiri e Josué. Para além disso, João Graça, Patrick William e Costinha são os jogadores em risco.





A vida do FC Arouca é completamente distinta. Com 43 pontos e um descanso maior, tem sido uma das grandes equipas esta temporada.





Com o trio espanhol mais do que oleado, os comandados de Daniel Sousa têm a manutenção praticamente assegurada e, neste momento, os objetivos passam por conseguir o melhor possível. Com todos os jogadores à disposição para escolha, há algo que salta à vista: os arouquenses têm sete (!) jogadores em risco de falhar o jogo frente ao Gil Vicente, caso vejam cartão amarelo em Vila do Conde.



Pelo meio, o Sporting procura consolidar a liderança e aproximar-se do 20.º título nacional, ao receber o Guimarães (quinto classificado), envolvido na luta pelo acesso à Liga Europa da próxima época com FC Porto (terceiro) e Sporting de Braga (quarto), que defrontam Casa Pia (nono) e Vizela (18.º e último), respetivamente.