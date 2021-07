Rodrigo Conceição emprestado pelo FC Porto ao Moreirense

”, informam os minhotos, em comunicado publicado no sítio oficial na Internet.Rodrigo Conceição estava integrado nos trabalhos de pré-época do FC Porto, mas falhou o jogo de preparação com o Moreirense (4-2), na quarta-feira, no centro de estágios do Olival, em Vila Nova de Gaia, e não foi convocado para o estágio no Algarve.O defesa direito internacional sub-20, que é filho do atual treinador dos "dragões", Sérgio Conceição, prepara-se para a estreia na I Liga, após ter representado na II Liga as equipas B de FC Porto (2020/21) e Benfica (2018-2020), com 54 jogos e quatro golos marcados.Com formação concluída nas "águias", já depois de ter alinhado no Boavista, Anadia, Imortal, Olhanense e Belenenses, Rodrigo Conceição também pode atuar como extremo e encontrará no Moreirense a concorrência do lateral brasileiro Matheus Silva.Os minhotos já tinham confirmado as aquisições dos defesas Artur Jorge (ex-APOEL) e Godfried Frimpong (ex-Benfica) e do médio Nikola Jambor (ex-Rio Ave), além da aposta definitiva no guarda-redes Kewin, que esteve emprestado pelo Mirassol em 2020/21.

O Moreirense estreia-se na nova temporada no domingo, ao deslocar-se ao estádio do Penafiel, da II Liga, em encontro da primeira fase da Taça da Liga.