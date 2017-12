Rúben Ribeiro está a caminho do Sporting

Mário Aleixo - RTP 28 Dez, 2017, 08:42 / atualizado em 28 Dez, 2017, 08:42 | Futebol Nacional

O futebolista chegou a ser dado como certo no FC Porto mas segundo diversas fontes ligadas ao clube leonino dão como certo o ingresso do ainda jogador do Rio Ave no Sporting.



As mesmas fontes dão como certo o ingresso do médio ala, de 30 anos, no Sporting a partir de janeiro, a troco de uma verba de 500 mil euros.



O acordo terá sido concluído na última noite entre dirigentes dos dois clubes.



O futebolista terá mostrado a vontade inicial de se manter no norte do país mas Bruno de Carvalho terá sido decisivo no convencimento do atleta para que se mudasse para Lisboa.