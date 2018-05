SAD do FC Porto encaixa 100 milhões em créditos televisivos

Mário Aleixo - RTP Comentários 25 Mai, 2018, 08:46 / atualizado em 25 Mai, 2018, 08:46 | Futebol Nacional

Num comunicado enviado à Comissão de Mercados e Valores Mobiliários (CMVM), a SAD do FC Porto explica que "os créditos cedidos servirão para colateralizar a emissão de obrigações titularizadas até ao reembolso integral das mesmas, tendo ficado assegurados mecanismos contratuais necessários para que a Futebol Clube do Porto -- Futebol, SAD possa recuperar a titularidade ou benefício económico dos créditos, uma vez terminada a operação".



Esta cessão de créditos, explica a SAD portista, insere-se no âmbito de "um processo de simplificação da estrutura de financiamento da Futebol Clube do Porto -- Futebol, SAD, conferindo-lhe assim maior estabilidade".



As receitas líquidas desta cessão destinam-se a substituir passivos, maioritariamente financeiros, acrescenta.





A Futebol Clube do Porto -- Futebol, SAD decidiu igualmente não exercer a opção de aumento do montante do empréstimo obrigacionista "FC PORTO SAD 2018-2021", fixando-se este em 35 milhões de euros, 10 milhões abaixo do empréstimo obrigacionista que o precedeu.