SAD do Sporting aprova contas e rejeita destituição de Varandas

O requerimento acabou por ser rejeitado pelo presidente da mesa da Assembleia Geral, Bernardo Diniz de Ayala.



A reunião magna da SAD do Sporting contou com 94,19% do capital presente, depois de admitida a Holdimo, maior acionista privado, e prolongou-se pela noite dentro, com todos os pontos da ordem de trabalhos aprovados.



O clube já informou que foram aprovados todos os pontos da ordem de trabalhos.



Eram cinco os pontos na ordem de trabalhos, entre eles a aprovação das contas de 2019/20 e a ratificação da decisão de cooptar André Bernardo como membro do conselho de administração até final do mandato em curso.



A SAD do Sporting apresentou um saldo positivo no referido exercício na ordem dos 12,5 milhões de euros.