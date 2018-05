Sérgio Conceição não surpreendeu Isidoro Sousa

Mário Aleixo - RTP Comentários 04 Mai, 2018, 12:23 / atualizado em 04 Mai, 2018, 12:23 | Futebol Nacional

Foi na equipa algarvia que Sérgio Conceição iniciou a carreira de treinador em Portugal e por isso Isidoro Sousa sente que o título portista também tem sotaque algarvio pela aposta feita na altura.



O líder do Olhanense já previa este sucesso no primeiro ano do treinador no FC Porto, como confidenciou ao jornalista Fernando Eurico.





De entre as qualidades de Sérgio Conceição, Isidoro Sousa destaca a capacidade de transformar o eu em nós.Um grupo que teve poucos reforços e por isso ainda é mais louvável o trabalho de Sérgio Conceição.O FC Porto recebe o Feirense, este domingo, a partir das 20h15, no Estádio do Dragão, em jogo da 33.ª jornada do campeonato da I Liga, de futebol.