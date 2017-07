Sérgio Conceição satisfeito com plantel do FC Porto

Mário Aleixo - RTP 17 Jul, 2017, 07:52 / atualizado em 17 Jul, 2017, 08:32 | Futebol Nacional

Sérgio Conceição garantiu estar "muito satisfeito com o plantel" que tem à sua disposição, mas admite poder ir ao mercado para reforçar a equipa de futebol do FC Porto.



Na primeira conferência de imprensa do treinador dos "dragões" em solo mexicano, onde a equipa vai disputar a Supercopa Tecate, Sérgio Conceição falou dos primeiros dias de trabalho e das impressões que já teve oportunidade de tirar do grupo disponível.



"Têm sido duas semanas muito boas de trabalho. Tem prevalecido aquilo que era base no ano passado. Quero ver alguns jogadores que estiveram emprestados que acho que têm qualidade para integrar o grupo. Temos já um plantel bem competitivo", salientou o técnico na véspera do jogo com os mexicanos do Cruz Azul.



Ainda assim, Sérgio Conceição não descarta a possibilidade de ir ao mercado para reforçar a equipa.



"Se acharmos que nos próximos tempos temos de ir ao mercado, estou em completa sintonia com a direção em relação ao que devemos fazer", disse ainda.





Já com Herrera, Layún e Reyes integrados no plantel, e com 28 jogadores à disposição, o técnico da equipa azul e branca mostrou-se confiante no futuro."Neste momento temos 28 jogadores, grande ambição de conseguir os objetivos para esta época. Estou muito contente com o plantel que temos para esta época", reforçando a vontade em apostar na prata da casa."É óbvio que, face ao momento que o FC Porto atravessa financeiramente, temos de tentar ver ao máximo a qualidade... É que muitas das vezes não se dá o valor devido ao que temos em casa. Sinceramente, posso falar do Ricardo, do Hernâni, do próprio Marega, que são jogadores com qualidade para integrar o grupo. Espero que não saia ninguém daquela que foi a base da equipa do ano passado e que conseguiu ser competitiva até final. Passa por aí, com uma outra dinâmica e outras ideias... Acreditem, com estes jogadores, vamos dar muita luta aos rivais", disse ainda.Sobre o reforço para a baliza Vaná, Sérgio Conceição foi perentório: "Sobre o Vaná foi um guarda-redes que tive oportunidade de seguir a época passada no Feirense. É um guarda-redes que pode ter um futuro muito interessante. Foi para tornar o lugar da baliza ainda mais competitivo e com mais qualidade. Estamos bem servidos e não implica nenhuma saída".