Sporting consolida terceiro lugar ao vencer o V. Guimarães

Na luta pelo terceiro lugar, e ainda a sonhar com o segundo, o Sporting marcou este domingo aos 39' por Raphinha, num remate com o pé esquerdo, do lado direito da área, ao ângulo superior direito, e após assistência de Bruno Fernandes.



O segundo dos 'leões' surgiu por Luiz Phellype, aos 51', através de um remate com o pé esquerdo, do lado direito da pequena área, ao lado inferior direito da baliza.



Com esta vitória o Sporting soma 70 pontos e consolida o terceiro posto da tabela. O Vitória está longe dos lugares europeus e posiciona-se no 6.º lugar com 45 pontos.