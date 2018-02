Sporting recebe Futebol Benfica nos quartos de final da Taça de Portugal feminina

Lusa Comentários 23 Fev, 2018, 16:28 / atualizado em 23 Fev, 2018, 16:29 | Futebol Nacional

As ‘leoas’, campeãs nacionais e líderes do Nacional, defrontam o ‘Fofó’, que venceu os campeonatos 2014/15 e 2015/16, no próximo dia 25 de março, enquanto Sporting de Braga, vice-campeão e finalista da Taça em 2016/17, e Boavista protagonizam o outro embate entre primodivisionários.



As equipas do Campeonato de Promoção Ouriense, vencedor da Taça em 2013/14 e campeão em 2012/13 e 2013/14, e Casa Povo Martim vão defrontar os primodivisionários Vilaverdense, em Ourém, e Estoril Praia, no Estoril, respetivamente.



Programa dos quartos de final da Taça de Portugal de futebol feminino:



- Domingo, 25 de março:

Sporting (I) – Futebol Benfica (I)

Boavista (I) – Sporting de Braga (I)

Ouriense (II) – Vilaverdense (I)

Estoril Praia (I) – Casa Povo Martim (II)