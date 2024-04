Treinador Tozé Marreco deixa os comandos do Tondela

Na nota de imprensa divulgada, a SAD comunica "a saída de Tozé Marreco do comando técnico da equipa principal", tendo realizado hoje o último treino.

"Perante o cenário e a vontade do treinador em aceitar um novo desafio, o Tondela demonstrou uma vez mais o seu caráter, postura e lisura, na qual resulta na permissão para a desvinculação de Tozé Marreco com o nosso clube, para um passo que este entende ser o melhor", justificou no documento.

O Tondela agrade ainda a "entrega e profissionalismo" de Tozé Marreco, que liderou a equipa beirã durante quase duas épocas, depois de ter sido anunciado pela SAD em junho de 2022, no final da época em que o clube desceu da I para a II Liga.

Tozé Marreco foi também antigo jogador do clube beirão, que representou nas épocas 2013/14 e 2014/15, sendo considerado pelo Tondela "uma das peças fundamentais para a subida à I Liga em 2014/15", enquanto atleta.

O Tondela está atualmente com 45 pontos e no quinto lugar da II liga de futebol e, no próximo sábado, pelas 15:30, recebe em casa o Penafiel, para o jogo da 29.ª jornada do campeonato.